اليوم السابع
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وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وقف التصعيد العسكرى بالسودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 07:31 م
وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وقف التصعيد العسكرى بالسودان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
إيمان حنا

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. 
 
وبحسب بيان من وزارة الخارجية السعودية، جرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكرى بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.
 
كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

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اخبار السودان

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التصعيد فى السودان



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