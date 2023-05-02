وزير الرى يبحث إجراءات التوسع بمنظومة التليمترى وربطها بتوزيع المياه

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية و الري إجتماعاً لبحث إجراءات التوسع في منظومه التليمتري والربط بين هذه المنظومة وعملية إدارة وتوزيع المياه بالادارات المختلفة بالمحافظات.

قال سويلم إن التوسع فى منظومة التليمترى القائمة على شبكة الترع وتطويرها وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية سيحقق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة وتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه.

واستعرض سويلم موقف منظومة التليمترى بالمحافظات والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية من خلال 400 محطة تقع بمختلف المحافظات.

كما استعرض سويلم موقف منظومة التليمترى بمحافظة الفيوم والتى أسهمت فى تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمحافظة خاصة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف، وذلك من خلال 16 نقطة مراقبة تمكن مسئولى إدارة وتوزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى وإتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ.

و وجه سويلم بإعداد حصر بكافة الإحتياجات المطلوبة من المهندسين والفنيين والأجهزة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها لرصد وقياس التصرفات ، مع الإستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً بالمواقع المختلفة بالمحافظات لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة.