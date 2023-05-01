ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط. معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 سفينة، بينما غادرت 19 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15499 طنا تشمل: 1120 طن مولاس و 2738 طن رمل و 106 أطنان كلينكر و11535 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41289 طنا تشمل : 6460 طن حديد و7197 طن أبلكاش و3500 طن خردة و250 زيت طعام و15207 أطنان ذرة و7801 طن قمح و874 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 123 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 163 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4716 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 174559 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119690 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1294 طن قمح متجه إلى إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4377 شاحنة .