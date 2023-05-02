اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:08 ص
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"ميريت آمون".. تعرف على جميلة جميلات متحف آثار الغردقة "المحبوبة من آتون"

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:00 ص
"ميريت آمون".. تعرف على جميلة جميلات متحف آثار الغردقة "المحبوبة من آتون" تمثال الملكة ميريت آمون بمدخل متخف آثار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل متحف آثار الغردقة الزوار لأجمل القطع الأثرية وهو تمثال جميلة الجميلات الملكة "ميريت آمون" و"محبوبة آتون".. وسنتعرف على تلك الملكة الفرعونية في المعلومات الآتية.
 
 - ميريت اتون التي تعني " المحبوبة آتون "  هي الابنة الكبرى لأخناتون من الملكة نفرتيتي ويعتقد انها ولدت في العام الثاني لحكم أخناتون.
 
- ولدت في بدايات حكم والداها في طيبة حيث كانت أسرة أخناتون قبل الانتقال إلى العاصمة الجديدة أخت أتون مكونة من نفرتيتى وابنته الوحيدة مريت آتون، وقد ولد بنات أخناتون الأخريات في العاصمة الجديدة.
 
- " ميريت آمون " وهى أكثر بنات أخناتون الستة ذكرا وتصويرا في المعابد وفى المقابر وفى الآثار بل وقد ذكر اسمها في بعض الخطابات الدبلوماسية.
 
- انتقلت مريت آتون مع أسرتها إلى العاصمة الجديدة أخت أتون وتزوجت مريت آتون من سمنخ كا رع الذي تولى الحكم بعد أخناتون وأصبحت الزوجة الملكية له.
 
ومن أسماءها الزوجة الملكية العظيمة وقد اكتسبت هذا اللقب من زواجها من سمنخ كارع ولكن يظن البعض انها حصلت على هذا اللقب بعد أن تزوجت بأبيها أخناتون، ويوجد افتراض آخر انها اكتسبت هذا الاسم لتسلمها مهام ومكانة والدتها نفرتيتي.
 
الملكة ميريت آمون
الملكة ميريت آمون

تمثال الملكة ميريت آمون بمدخل متخف آثار الغردقة
تمثال الملكة ميريت آمون بمدخل متخف آثار الغردقة
 

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