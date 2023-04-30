متحف آثار الغردقة يعرض قطعا أثرية نادرة.. شاهد رأس الملك تحتمس الثالث

البحر الأحمر - عماد عرفة

توجد عدة قطع أثرية نادرة داخل متحف آثار الغردقة ، من بينها قطعة أثرية لرأس الملك تحتمس الثالث ترجع للدولة الحديثة وتحديدا الأسرة الثامنة عشرة.

تعرف على أهم المعلومات عن القطعة الأثرية:

- مصنوعة من مادة الجرانيت وترجع لتاريخ (1425 ق.م.).

- تحتمس الثالث هو سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، ويعتبر أعظم حكام مصر وأحد أقوى الأباطرة في التاريخ.

- أسس إمبراطورية مصرية حديثة في ذلك الوقت وظلت حتى نحو عام 1070 قبل الميلاد.

- كان يتمتع بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ليس لها مثيل وتدرب في ساحات المعارك بالأقصر وأكسبته هذه التدريبات صلابة في شخصيته وخبرات عسكرية عظيمة فى الوقت الذي كانت تحكم فيه حتشبسوت.

- اهتم بالجيش وجعله نظامياً وزوده بالفرسان والعربات الحربية، وله عدة تماثيل قوى البنية ومفتول العضلات وامتلك مقومات المناضل والقائد.

- أعاد السيطرة لمصر بعد أن انتهزت بعض الجماعات في سوريا والميتاني الفرصة للتمرد على حكم المصريين ومعاداتهم في عهد حتشبسوت.

- شن ستة عشرة حملة عسكرية على آسيا (منطقة سورية وفلسطين) استطاع أن يثبّت نفوذه هناك كما ثبت نفوذ مصر حتى بلاد النوبة جنوباً.