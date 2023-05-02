منع عمدة مسلم من حضور احتفال البيت الأبيض بعيد الفطر

وكالات

قالت الخدمة السرية الأمريكية، إنها منعت عمدة مسلم من بروسبكت بارك في ولاية نيوجيرسي، من حضور احتفال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفطر أقامه الرئيس جو بايدن.

وحسب موقع روسيا اليوم، أنه قبل وقت قصير من وصوله إلى البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، قال رئيس البلدية، محمد خير الله (47 عاما)، إنه تلقى اتصالا من البيت الأبيض يفيد بأنه لم يسمح له بالدخول وسيتم منعه من قبل الخدمة السرية.

وقال خير الله إن مسؤول البيت الأبيض لم يوضح له سبب منع جهاز الخدمة السرية دخوله، "هذا القرار تركني في حيرة وصدمة وخيبة أمل".

وأضاف "المسألة ليست أنني لم أتمكن من الذهاب إلى حفلة، بل الأزمة تتعلق بالقائمة التي استهدفتني بسبب هويتي. ولا أعتقد أن أعلى منصب في الولايات المتحدة يجب أن يسقط في فخ هذا التنميط".

وأبلغ خير الله، فرع نيوجيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد أن قيل له إنه لن يسمح له بحضور الحدث.

ودعت المجموعة إدارة بايدن إلى وقف نشر مكتب التحقيقات الفدرالي لمعلومات تعرف بمجموعة بيانات فحص الإرهابيين التي تضم مئات الآلاف من الأفراد.

وأبلغت المجموعة خير الله أن شخصا باسمه وتاريخ ميلاده موجود في مجموعة بيانات حصل عليها محامو مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في عام 2019.

وخير الله أصبح مواطنا أمريكيا في عام 2000، وأمضى 14 عاما كرجل إطفاء متطوع في مجتمعه، وانتخب لفترة ولايته الأولى كرئيس لبلدة المدينة في عام 2001، وانتخب لولاية خامسة في يناير الماضي.

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، أن خير الله لم يسمح له بدخول مجمع البيت الأبيض، لكنه رفض توضيح سبب ذلك.

وقال غوغليلمي في بيان: "بينما نأسف لأي إزعاج قد يكون سببه ذلك، لم يسمح لرئيس البلدية بدخول مجمع البيت الأبيض هذا المساء. ولسوء الحظ، لا يمكننا التعليق أكثر على الوسائل والأساليب الوقائية المحددة المستخدمة لإجراء عملياتنا الأمنية في البيت الأبيض".

يذكر أن خير الله منتقد صريح لحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي حد من دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.