اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:54 م
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مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة بالطابق الرابع فى المنوفية

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:18 م
مصرع نقاش سقط من أعلى سقالة بالطابق الرابع فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى نقاش بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر سقوطه من أعلى سقالة الطابق الرابع ،تم نقله إلى مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع نقاش بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه من أعلى سقالة الطابق الرابع ،تم نقله إلى مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز الشهداء

مصرع نقاش



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