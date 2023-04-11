اليوم السابع
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مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى انقلاب تروسيكل بالمنوفية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 07:41 م
مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى انقلاب تروسيكل بالمنوفية انقلاب تروسيكل_ أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة انقلاب تروسيكل.
 
 تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، والذي يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها عقب انقلاب التروسيكل على طريق العراقية - زاوية الناعورة.
 
بالانتقال الفورى والفحص  تبين مصرع أ، ر، ا 34 عاما ربة منزل متأثرة بكسور وكدمات متفرقة، وإصابة زوجها أ، ع، ق 40  عاما عامل بشرخ وجروح في الذراع الأيمن، والمقيم بقرية زاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتبين أن سبب الحادث كان بسبب اختلال عجلة القيادة من يد الزوج على الطريق تسبب في انقلاب التروسيكل وتم تحرير المحضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى  الواقعة والتي أمرت بدفن الجثمان.
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حادث إنقلاب تروسيكل

مركز الشهداء



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