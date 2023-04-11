مصرع ربة منزل وإصابة زوجها فى انقلاب تروسيكل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، والذي يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها عقب انقلاب التروسيكل على طريق العراقية - زاوية الناعورة.

بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع أ، ر، ا 34 عاما ربة منزل متأثرة بكسور وكدمات متفرقة، وإصابة زوجها أ، ع، ق 40 عاما عامل بشرخ وجروح في الذراع الأيمن، والمقيم بقرية زاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتبين أن سبب الحادث كان بسبب اختلال عجلة القيادة من يد الزوج على الطريق تسبب في انقلاب التروسيكل وتم تحرير المحضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة والتي أمرت بدفن الجثمان.