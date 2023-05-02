مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان الثلاجة فى شبرا الخيمة.. والتصريح بدفن الجثة

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه بعدما سقط أسفل عجلات قطار "القاهرة- الإسكندرية" أمام مزلقان منطقة «الثلاجة» بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - الإسكندرية" بمنطقة الثلاجة بشبرا الخيمة، ولقى مصرعه فى الحال على قضبان السكك الحديدية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف، وتم نقل أشلاء الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم تحت تحفظ النيابة العامة، لحين التعرف على أهلية الجثمان وتسليمهم الجثة والتصريح بالدفن.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.