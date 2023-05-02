اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان الثلاجة فى شبرا الخيمة.. والتصريح بدفن الجثة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:45 م
مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان الثلاجة فى شبرا الخيمة.. والتصريح بدفن الجثة سيارة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه بعدما سقط أسفل عجلات قطار "القاهرة- الإسكندرية" أمام مزلقان منطقة «الثلاجة» بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط شخص أسفل عجلات قطار "القاهرة - الإسكندرية" بمنطقة الثلاجة بشبرا الخيمة، ولقى مصرعه فى الحال على قضبان السكك الحديدية.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة إسعاف، وتم نقل أشلاء الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ اللازم تحت تحفظ النيابة العامة، لحين التعرف على أهلية الجثمان وتسليمهم الجثة والتصريح بالدفن.
 
وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

قطار

السكة الحديد

مزلقان الثلاجة

شبرا الخيمة

مصرع شخص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة