تحرير 1071 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بطرق ومحاور القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة ل مرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1071 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1071 مخالفة مرورية، بينها 465 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و517 مخالفات متنوعة، وضبط 8 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 10 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و66 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 6600 جنيها.

وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 12 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1750 جنيها مصالحات.