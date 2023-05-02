مراسل القاهرة الإخبارية من السودان: الجيش يمشط مناطق الاشتباكات بالخرطوم

كتب أحمد عرفة

سادت حالة من الهدوء داخل العاصمة السودانية الخرطوم، تبعتها عودة تدريجية لنمط الحياة الطبيعي، إذ شهدت المدينة حركة طبيعية بالمراكز التجارية والمخابز والمحلات.

وقال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الخرطوم، إن الساعات الأولى من الصباح شهدت تحليقًا جويًا لطائرات تابعة للجيش السوداني، بالإضافة إلى عمليات تمشيط مُستمرة لعدد من المواقع التي كانت قد شهدت مواجهات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وأوضح أن نزول قوات الاحتياطي المركزية بالعديد من المواقع في الخرطوم، أسهم بدوره في عودة نمط الحياة الطبيعي خلال الساعات القليلة الماضية بالعاصمة، مؤكدًا انخفاض أعداد عمليات النهب التي كانت قد شهدتها عدة مدن على مدى الأيام الماضية.

وأشار إلى ترحيب المواطنين بعمليات التمشيط التي قام بها الجيش صباح اليوم، خاصة في مناطق جنوب الخرطوم، والتي شهدت على مدى الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.