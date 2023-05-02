محافظ كفر الشيخ: إزالة 58 حالة تعد على مساحة 34 فدانا و18 قيراطا

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى مركز الحامول الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع مدير أمن كفر الشيخ، إزالة 12 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس مباحث الحامول

وأوضح محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراض زراعية بقرى مركز الحامول بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، اضافة لمعدات تحسين الأراضي، وتم تنفيذ إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز بإجمالي مساحة 1463 متر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سبق إزالة 46 حالة، على مساحة 34 فدان و11قيراط، ليكون مجموع ما تم إزالته خلال 4 أيام، 58 حالة على مساحة،34 فدان، و18 قيراط، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.