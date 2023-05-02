محافظ بورسعيد يستجيب لاستغاثة شابين على السوشيال ميديا .. تفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن إزالة عربة الشاب مصطفى عبد القادر، وعربة الشاب محمد ياسر الكائنتان بأحد أحياء محافظة بورسعيد، مؤكداً على استمرار تواجد العربات الخاصة بالشباب فى نفس مكانهما الحالى، وعدم اتخاذ أى إجراء يعيق ممارسة الشباب لمهنتهم ومصدر رزقهم.

وأكدت محافظة بورسعيد، فى بيان لها، أن ذلك جاء ذلك فور رصد محافظ بورسعيد لاستغاثة الشابين على مواقع السوشيال ميديا، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للشباب لمساندتهم على الاستمرار فى عملهم، لافتاً إلى أننا نعمل جميعا من أجل خدمة المواطن وتوفير سبل الراحة لهم، وأى مسئول يجب أن يدعم الشباب نحو مستقبلهم، ويعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه يقدم كل الدعم والتسهيلات لمشروعات الشباب الصغيرة التى تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم وتعينهم على صعوبات الحياة، متمنياً للشاب مصطفى عبدالقادر، التوفيق فى حياته المهنية وأن يكون صاحب مشروع استثمارى مميز خلال حياته القادمة.