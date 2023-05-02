محافظ الأقصر يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بتكليف الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، برئاسة نجوى إبراهيم مدير الوحدة، بمتابعة الاستغاثة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى، والتأكد من صحتها والخاصة بعقر كلاب ضالة لعدد من الأطفال والأهالى بأحد نجوع الأقصر.

وعلى الفور توجه أعضاء الوحدة لنجع أبو عنان التابع لمدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، يرافقهم الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، وأحمد الشناوي مسئول الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالمدينة، والدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطب البيطرى بالطود، لمتابعة تلك الإستغاثة، كما وجه محافظ الأقصر للتنسيق بشكل عاجل مع مديرية الطب البيطرى لتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، والتى تمثل خطراً على الأهالي وتأمين الأطفال والمواطنين، كما تابعت الوحدة دخول الأطفال المستشفى وتلقى اللقاح، والأطفال هم كل من الطفل "م. م.ح" 3 سنوات، و"ه. م.ا" 7 سنوات، ورجل 49 سنة وسيدة 39 سنة وشاب 34 سنة، وجميعهم تلقوا الأمصال.

وفى سياق متصل شاركت الوحدة العامة لحماية الطفل، فى الإحتفال بيوم اليتيم الترفيهي والتثقيفي لأطفال دور أيتام الشابات والشبان المسلمين بمشاركة نحو 130 طفل، بالتنسيق مع محمد حسين مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وممثلي المجتمع المدني عنهم رحاب صبري، وأقيم الحفل بأحد القاعات حيث استمتع الأطفال بعروض استعراضية وفقرات الساحر والتنورة وابتهالات وتم توزيع الألعاب عليهم، حيث أكدت مدير وحدة الطفل أن المشاركة فى هذة المناسبات غرضة إدخال البهجة والسرور على الأبناء الأيتام.

وفى سياق متصل لعمل الوحدة بمحافظة الأقصر، استجابت الوحدة بشكل عاجل لإستغاثة المواطن "محمد إسماعيل خلف الله" والد الطفل "إسماعيل" البالغ من العمر 13 عام والمصاب بحروق بالغة الخطورة، وبعد تلقي البلاغ كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قيادات الوحدة العامة لحماية الطفل، بمتابعة حالة الطفل وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل، كما وجه بمتابعة حالة الطفل حتى تستقر الحالة، وتوجه أعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل، لمنزل الطفل بشكل عاجل كونه من الحالات الخطرة، وتمكنت الوحدة من نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى بمساعدة أحد الجيران المتابع لحالة الطفل، وكان في انتظاره لجنة طبية تعاملت مع الحالة بشكل عاجل، وهو يرقد حالياً في قسم العناية المركزة ويخضع للعلاج مع متابعة مستمرة.