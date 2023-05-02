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حياة كريمة بالأقصر.. مدينة إسنا تستعد لبدء رصف طريق السباعية الزراعي الغربى

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:29 ص
حياة كريمة بالأقصر.. مدينة إسنا تستعد لبدء رصف طريق السباعية الزراعي الغربى إسنا تستعد لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية الزراعى الغربي
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.
 
وفى هذا الصدد تستعد مدينة إسنا للبدء فى تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعي الغربي السريع بطول حوالي 23 كم بداية من كوبري المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً (كمين السباعية)، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الثامنة بقنا، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500  قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
 
وعلى هامش المشروع، عقد رئيس مركز ومدينة إسنا، إجتماعاً تنسيقياً موسعا لمتابعة سير تنفيذ المشروع، وذلك بحضور كلا من المهندسة صباح منصور، و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، والشركة المصرية للاتصالات، ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسؤول الهيئة العامة للطرق والكباري ومسئول إدارة التخطيط، وشدد رئيس المركز على الجهات المختصة للمشروع بضرورة التأكد من انتهاء جميع المرافق بالطريق قبل البدء في الرصف.
 
ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق فى غرف خط انحدار محطة الحليلة بقرية الحلة، كما أنه جارى العمل بأعمال الصرف الصحي بقرية الدبابية بمجلس قروى الشغب، ويتم العمل في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.
 
إسنا تستعد لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية الزراعى الغربي
إسنا تستعد لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية الزراعى الغربي

التجهيز لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية الزراعى الغربي
التجهيز لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية الزراعى الغربي

مدينة إسنا تستعد لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية
مدينة إسنا تستعد لبدء مشروع رصف طريق إسنا السباعية

 


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