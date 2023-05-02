محافظة أسوان: تنظيم ملتقى لتوفير 400 فرصة عمل للشباب الأحد المقبل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصدرت محافظة أسوان، بيانا ذكرت فيه أنه فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتمكين الشباب وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ينظم مجلس الشباب المصرى بالتعاون مع مجمع عمال مصر ملتقى متخصص لتوفير 400 من فرص العمل للشباب وذلك صباح يوم الأحد القادم بديوان عام المحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية، بتوفير أوجه الدعم للتجهيز والإعداد والتنظيم الجيد لضمان إنجاح فعاليات هذا الملتقى الهام ، مشدداً على ضرورة مواصلة السعى لدعم وتكثيف الجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص للتوسع فى تنظيم الكثير من الملتقيات والأنشطة والمبادرات الرائدة من أجل مواجهة تحديات البطالة وتأهيل وتشجيع وتحفيز الشباب الأسوانى لإقتحام سوق العمل بمختلف مجالاته وإيجاد فرص عمل حقيقية تساهم فى تحسين ظروفهم المعيشية والإقتصادية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، أن فعاليات الملتقى يتم تنظيمها بالتنسيق مع عدد كبير من الشركات والهيئات والمشروعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن الملتقى يتضمن استعراض لعدد من فرص العمل المتاحة ومنها العمل كمساعدين فنى تكييف، ومساعدين فنيين، وعمال تربية دواجن، وفنيين متابعة وتشغيل أجهزة ومكاينات البيفوت، علاوة على عمال لمزرعة محاصيل زراعية.

وأشارت إلى أن المشاركة فى الملتقى تكون من خلال الرابط الإلكترونى المخصص لذلك وهو ( https://docs.google.com/forms/d/1K64X-hdQSR4iioURAGGgN7-coLmpHDekYBVslojTRWg/viewform?fbclid=IwAR3-Grl1Uxm_-HqPLmwT_PP7CWqxu7hkKQAHqw3h1iiuWytWgVCaS8dep7s&edit_requested=true ) .