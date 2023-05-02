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مادة استخدمتها الجنايات لإحالة أوراق موظف قتل زوج طليقته للمفتى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 مايو 2023 06:00 ص
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة أوراق موظف قتل زوج طليقته للمفتى.. تعرف عليها حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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وصلت دعوى محاكمة موظف قتل زوج طليقته ودفنه في الإسكندرية لمحطتها قبل الأخيرة، بعد إحالة أوراق المتهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتعد المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، هي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.

 

ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

 

وجاء فى المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

 

 


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