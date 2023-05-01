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أستاذة بجامعة الإسكندرية تفوز فى مسابقة لليونسكو حول "التعلم الرقمى"

الإثنين، 01 مايو 2023 01:13 م
أستاذة بجامعة الإسكندرية تفوز فى مسابقة لليونسكو حول "التعلم الرقمى" الدكتورة دينا نبيل
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا نبيل، نائب المدير التنفيذى لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بكلية الفنون الجميلة، لفوزها بالمركز الثالث فى مسابقة IIOE التابعة لمنظمة اليونسكو، لتصميم محاضرة مصغرة عن تطور التعلم الرقمى.
 
 وأشارت د. دينا نبيل أن مسابقة إنتاج المحاضرات المصغرة باللغة العربية  IIOE Arabic Micro-course Competition،  قام بتنظيمها مركز ابتكار التعليم العالى التابع لليونسكو (شنتشن- الصين) وشركة هواوى، ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية، بهدف إرشاد المعلمين فى الكليات والجامعات فى المناطق الناطقة باللغة العربية لانتقال التدريس من فصول تقليدية إلى فصول افتراضية واكتشاف نماذج الدروس المصغرة باللغة العربية وتعميم انتاج الدروس المقدمة باللغة العربية وذلك لتعزيز التشارك والمنفعة المتبادلة للموارد التعليمية عالية الجودة فى ظل التطور الرقمى الذى يشهده العالم الجامعى.
 
 

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