اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:22 م
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قطع المياه عن أجا وقراها لأعمال صيانة غدا الأربعاء

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:47 م
قطع المياه عن أجا وقراها لأعمال صيانة غدا الأربعاء قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه بأجا والقرى التابعة لمدة 5ساعات إعتبارًا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءًا وذلك غدًا الأربعاء الموافق 3/5/2023 
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال صيانة وتغيير محابس الوحدة رقم 2 مرشحة بمحطة مياه أجا السطحية.
 
جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أعلنت عن انقطاع المياه لمدة 7 ساعات اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً وذلك يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 فى المناطق التالية: ( مجلس قروى المعصرة - الشوامى - عزبة جاد - نبروه - بهوت وعزب بهوت) 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيامها بأعمال ربط خطوط على خط 600 مم بمنطقة بلقاس، وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

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