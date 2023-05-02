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قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطنى.. لميس الحديدى تحاور ضياء رشوان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:07 م
قبل ساعات من انطلاق الحوار الوطنى.. لميس الحديدى تحاور ضياء رشوان ضياء رشوان
كتب سمير حسنى

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قبل ساعات قليلة من انطلاق الحوار الوطنى المقرر له غدا الأربعاء 3 مايو 2023، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها " كلمة أخيرة " الذي يذاع على شاشة قناة ON في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني في أول لقاء مع وسيلة إعلامية محلية أو عربية أو عالمية منذ توليه منصبه منسقا عاما للحوار الوطني.
 
 
الحوار يفتح كل الملفات المرتبطة بالحوار الوطني وآليات العمل، ويناقش جدول الأعمال وكيفية عمل المحاور الأساسية ( السياسي والاقتصادي والاجتماعي ) واللجان الفرعية المخصصة لكل محور.
 
 
كما تطرح الحديدي الأسئلة التي تدور في أذهان رجال السياسية والاقتصاد والأحزاب والشخصيات المستقلة والأكاديميين ورجل الشارع العادى، حول المأمول من هذا الحوار، وما يمكن أن يفضي إليه من تغييرات في الحياة السياسية والحزبية والاجتماعية فضلا عن التوجهات الاقتصادية للدولة.
 
 
كما يجيب "رشوان" على أسئلة: هل سيقضي الحوار إلى عقد اجتماعي جديد ، ويعيد تنظم الحياة الأساسية بما في ذلك عمل الأحزاب والمشاركة السياسية ؟، وهل يمكن للحوار أن يخرج بمقترحات لتعديل الدستور أو تعديلات تشريعية تتعلق بالأحزاب والنظام الانتخابي؟، وماذا عن قانون المحليات ؟.. هل سيرى النور قريبا؟.
 
 
كل هذه الأسئلة تطرحها الإعلامية لميس الحديدي، على المنسق العام للحوار بالوطني، بالإضافة إلى أسئلة حول حلول الأزمة الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين.

ضياء رشوان

لميس الحديدي

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اليوم السابع بلس



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