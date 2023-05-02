فصل الكهرباء عن منطقة مجاهد بالغردقة لصيانة المحولات غدًا

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، استمرار فصل التيار الكهربي عن موزع كهرباء منطقة مجاهد وامتدادها حتى غدا وبعد غد، للصيانة الدورية بها المتبعة من قبل ادارة الصيانة بشبكات كهرباء البحر الأحمر.

وبدأت فصل التيار الكهربي بمنطقة مجاهد بمدينة الغردقة منذ صباح اليوم الثلاثاء ويستمر حتى غدًا وبعد غد الأربعاء والخميس، لمدة 5 ساعات يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

يجرى قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.