اليوم السابع
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غرامات ركوب قطارات السكة الحديد بدون تذكرة.. اعرف تفاصيل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:00 ص
غرامات ركوب قطارات السكة الحديد بدون تذكرة.. اعرف تفاصيل قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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يتعرض الراكب لقطارات السكة الحديد بدون تذكرة لغرامات مالية، وتختلف هذة الغرامة حسب نوع القطار والمسافة التى يقطعها، وفى حالة رفض دفع الغرامة، بشكل فورى، يتم تحرير محضر لإحالته إلى النيابة العامة.
 
ويعرض اليوم السابع غرامات مخالفة ركوب القطار بدون تذكرة.
 
1- غرامة ركوب القطارات الأسبانى والفرنساوى المكيفة بدون تذكرة 30 جنيه.
 
2- غرامة ركوب قطارات الـ vip وقطارات النوم بدون تذكرة 40 جنيه.
 
3- غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة 50 جنيه.
 
4- غرامة ركوب القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة 20 جنيه.
 
5- غرامة ركوب قطارات الضواحى بدون تذكرة 15 جنيه.

السكة الحديد

غرامات السكة الحديد

التدخين بالقطارات

قطارات السكة الحديد



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