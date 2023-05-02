وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.

وجدد طه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم فى السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السودانى والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.