الرياض (أ ش أ)

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماعا طارئا، غدا الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للمنظمة فى جدة، لمناقشة تطورات الأوضاع فى السودان، وذلك بناءً على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامى.