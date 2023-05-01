اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجامعة العربية تعقد 3 اجتماعات لمناقشة الوضع بالسودان

الإثنين، 01 مايو 2023 06:30 م
الجامعة العربية تعقد 3 اجتماعات لمناقشة الوضع بالسودان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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انعقدت اليوم الاثنين، 3 اجتماعات بالجامعة العربية، لمناقشة الأوضاع فى السودان، وذلك فى إطار العمل على ملاحقة الأزمة الراهنة من كافة جوانبها.
 
فقد استأنف مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ، اليوم الاثنين، أعماله برئاسة جمهورية مصر العربية وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان،
  
وانقعد اجتماع مجلس الجامعة في وقت متزامن مع دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها الأمين العام أحمد أبو الغيط للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.
 
ومن المنتظر أن يستأنف مجلس الجامعة  جلسته يوم غد الثلاثاء استكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.
 

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

السودان

تطورات السودان



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