اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:22 م
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توريد 49 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:05 م
توريد 49 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا توريد القمح - أرشيفية
المنيا –حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 49153 طنًا و 395 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.
 
أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
 
وشدد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
 

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