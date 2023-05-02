"صحة الإسكندرية": ضبط أكثر من 32 طن أغذية غير صالحة للاستخدام خلال 3 أشهر

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، والمواد الغذائية والأدوية، وقالت الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير الرعاية الأساسية والشئون الوقائية بمديرية الصحة، أن الإدارة قد نجحت خلال آخر ثلاث أشهر فى ضبط حوالى 32.700 طن من الأغذية غير الصالحة للاستخدام خلال الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وتم ضبطها قانونياً وتحرير محاضر بالوقائع المختلفة.

وبتوجيهات من الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير الرعاية الأساسية والشئون الوقائية تم تكثيف الحملات الدورية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان والأعياد، وقد تم شن حملة على إحدى مخازن الأغذية وضبط حوالى 4500 كجم أغذية مختلفة منتهية الصلاحية ومتغيرة فى خواصها الطبيعية، وقد تم ضبطتها ضبط قانونى وتحرير محضر جنحة مباشرة طبقآ لقانون 10 لسنة 1966وتعديلاته وتم العرض على النيابة العامة وتأييد العرض لاستكمال الإجراءات.

وفى إطار اهتمام وتشجيع القيادات، قامت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتكريم العاملين بمديرية الشئون الصحية بتحقيق نجاحات كلاً فى مجاله من أجل تحقيق رؤية المديرية فى تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين سواء فى المجال الوقائى أو العلاجى.

وكرمت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل الوزارة كلا من: دكتور حسن فؤاد مدير ادارة مراقبة الأغذية، كارم محمد مراقب صحى بالمديرية، ماهر مرزوق مفتش أغذية بالمديرية، مصطفى درويش مراقب صحى بمنطقة وسط الطبية، إبراهيم عدلى مفتش أغذية بمنطقة وسط الطبية.

وأعربت الدكتورة أميرة طهيو عن شكرها لفريق العمل وأكدت على ضرورة استمرار الحملات الدورية المكثفة على المنشآت الغذائية المختلفة بالتعاون مع كافة الجهات بالمحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.