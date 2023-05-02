"صحة الإسكندرية" تحتفى باللوحة التذكارية لـ119 طبيبا من شهداء كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بنقابة أطباء الإسكندرية والتي أُقيمت تخليداً وتشريفاً لذكرى 119 طبيب من شهداء كورونا، وذلك فى احتفالية بعنوان " لن ننساكم " بحضور الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية ، الدكتور فريد حمدي الأمين العام لنقابة أطباء مصر، الدكتور عبد المنعم فوزي مقرر اللجنة العلمية ولجنة كورونا، الدكتور أيمن كامل مرسي رئيس هيئة التأمين الصحي لفرع شمال و غرب الدلتا، النائبة الدكتورة سارة النحاس عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، وعدد من قيادات نقابة الأطباء و مديرية الشئون الصحية و أهالي الأبطال شهداء الواجب.

وافتتح الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية كلمته موضحاً ان الهدف من إقامة تلك اللوحة التذكارية هو تخليداً لذكرى الزملاء الأبطال الذين بذلوا كل الجهد ولم يتركوا أرض المعركة و ضحوا بحياتهم مقابل الدفاع عن جموع الشعب أمام عدو غير ملموس.

وتوجه الدكتور فريد حمدي أمين عام نقابة أطباء مصر بالشكر لنقابة أطباء الإسكندرية للمبادرة بإقامة تلك اللوحة التذكارية ولمديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي واتحاد المهن الطبية لبذل كل الجهد خلال الجائحة من أجل علاج الأطباء وأوصى بتقديم كل الرعاية لأبناء الشهداء.

و أعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن شرفها بإنتمائها لمهنة الطب و نقابة الأطباء ووجودها مع أهالي زملائها شهداء الواجب الذين اختارهم الله تعالى لنيل شرف الشهادة، و أكدت على أنه من الضروري وجود لوحة تحمل أسماء و صور لشهداء الواجب تخليداً لذكراهم و ليبقوا على مدار السنين وبتعاقب الأجيال مثل و قدوة لكل طبيب شاب يستمد منهم إيمانه بمهنته و ثباته على قَسمه و فخره واعتزازه بكونه طبيب مصري يخدم وطنه.

و أشادت بفخرها بثبات و قوة النظام الصحي المصري و الذي ظهر متجلياً أثناء جائحة كورونا و عند انهيار عدد من الأنظمة الصحية العالمية ظل النظام الصحي المصري ثابتاً يقدم كل خدماته للجميع و بمبادرة الوزارة بإنشاء صندوق المخاطر لمساعدة و تقديم الدعم لمقدمي الخدمة الصحية وفي نهاية كلمتها شكرت سيادتها القيادات و كل العاملين بمديرية الشئون الصحية لتفانيهم في اداء واجبهم أثناء جائحة كورونا كلاً في مكانه.

وأضاف الدكتور أيمن كامل رئيس هيئة التأمين الصحي فرع شمال وغرب الدلتا، أن كل القطاعات الصحية بمصر بما فيها المديريات و التأمين والجامعة والقطاع الخاص قد قدموا شهداء من بين صفوفهم أثناء جائحة كورونا ويدل ذلك عن عدم تواني اي طبيب اي كان موقعه عن أداء واجبه الوطني في خدمة شعبه.