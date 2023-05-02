صحة الإسكندرية تجرى مناورة للتدريب على سرعة الاستجابة فى حالة الطوارئ والكوارث

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية بقيادة دكتورة "أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، وإشراف دكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى و المشرف العام على فرق الانتشار السريع بالمحافظة ، أنه تم اليوم تنفيذ المناورة الثانيه عشر الغير معلنة (التدريب العملي لقياس سرعة إستجابة الفريق ) للتدريب و الجاهزية لخطة الطوارئ و الكوارث لمديرية الصحة بالإسكندرية لمواجهة الأزمات و الكوارث بمحافظة الإسكندرية وذلك استكمالا لتنفيذ خطوات الخطة المقترحة منذ صدور تكليف وكيل الوزارة دكتورة مرفت السيد وكيل المديرية، بإدارة فرق الانتشار السريع بمحافظة الإسكندرية فى نوفمبر 2022

وأوضحت دكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية ، انها ترأست الاجتماع الدورى لفرق الانتشار السريع بقاعة مستشفى جمال حمادة بحضور دكتورة .نهى أحمد* مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية وحضور مديري طوارئ الستة مستشفيات عام و مركزى و حضور مدير علاجى المناطق الطبية للتأكيد على تحديث خطط الطوارئ بالمستشفيات و اخر تحديث لتشكيل فريق الانتشار السريع بكل مستشفى و مهام و مسئوليات المكلفين بها و والالتزام بالاجتماعات الدورية للفرق و التدريب الطبى المستمر لجميع الفرق الطبية.

واضافت وكيل المديرية أنه تم اليوم على هامش اجتماع فريق الانتشار السريع المناورة الثانية عشر وسيناريو الحدث الثانى عشر ، كالاتى:

انه في يوم الثلاثاء حادث تصادم قطار عند نهايته بمحطة قطار ابوقير فى تمام الساعة الحادية عشر و ثلاثون دقيقة و حدوث عدد من الإصابات حوالي 12 مصاب و تم التنسيق الفوري بين مدير ادارة الرعاية العاجلة و الطوارئ و منسقي فريق الإنتشار الإنتشار السريع RRTو مدير أقرب مستشفي لمكان الحادث مستشفي ابوقير العام بقيادة دكتورة دعاء حمودة مدير المستشفي و تحرك الفريق بقيادة نائب مدير المستشفي دكتور محمد على للفريق و تم وصول الفريق في خلال 18 دقيقة من وقت الإستدعاء ،وضم الفريق التخصصات التالية (طبيب طوارئ -طبيب عظام -طبيبة باطن -طبيب عناية مركزة - تمريض )ومتابعة منسق فريق الإنتشار السريع بالمديرية دكتور .إسلام بيومي ( مدير علاجى منطقة العجمى).