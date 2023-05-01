سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 1-5-2023

وقال البنك المركزى المصرى، أنه بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد 7 مايو 2023.