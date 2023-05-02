رئيس منطقة الاسكندرية الأزهرية يتفقد امتحانات النقل بإدارتى العامرية ووسط

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الاسكندرية الأزهرية معاهد إدارتي العامرية ووسط لمتابعة أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لليوم الرابع على التوالي.

ورافقه أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي والأستاذ إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة؛ لجان معاهد إدارة العامرية والتي شملت معاهد: فتيات حسين أحمد الاعدادي الثانوي وبنين حسين أحمد الإعدادي ومعهد حسين أحمد الابتدائي.

كما تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، يصحبه الدكتور محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة أعمال الامتحانات و إبتسام عمر مدير إدارة الجودة لجان إدارة وسط، حيث تم تفقد لجنة معهد فتيات الفتح المبين الإعدادى الثانوي والفتح المبين الابتدائي ومعهد النصر الابتدائي.

واكد بيان اليوم انه تم متابعة أعمال الامتحانات والتأكد من عوامل الأمن والسلامة باللجان وانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب للامتحانات والاجراءات الاحترازية.

و أكد رئيس الإدارة المركزية على ضروره توزيع شيخ المعهد العمل على الجميع وتحديد المهام وعلى شيخ المعهد ومسؤول الأمن وعامل البوابة عدم السماح بدخول أي شخص ليس من أعضاء الامتحانات