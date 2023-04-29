رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات النقل

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية عددا من لجان امتحانات النقل الابتدائية والإعدادية بإدارة المنتزه التعليمية الأزهرية، وذلك اليوم السبت، وشملت لجان معاهد: أبو قير الابتدائي وأبو قير الإعدادى الثانوي.

يذكر أن يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانهم في مادتين القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحانهم في مادتي الفقه والنحو وطلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتين الفقه والنحو والصرف.

واطمأن على انضباط اللجان ومطابقة الامتحانات للمناهج المقررة وعدم وجود شكاوى منها وأكد على الالتزام بتعليمات الامتحانات وتوفير الجو المناسب للامتحانات ومنع التليفون المحمول.

كما استقبل الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وفد من الكنيسة أعضاء محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية ممثلين عن الكنيسة المصرية. وقدم الوفد الشكر للشيخ خميس محمد على المشاركة المتميزة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فى كافة الفاعليات الخدمية بالاسكندرية ودور الأزهر الشريف تحت رعاية الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف دكتور احمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف دكتورمحمد الضوينى. وتمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بدور منظمات المجتمع المدني بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لخدمة المجتمع السكندري من تقديم الرعاية الصحية ورعاية المرضى بالمستشفيات وتقديم الدعم للمحتاجين حضر اللقاء إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن.