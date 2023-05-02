خسوف القمر يوم الجمعة.. الإفتاء: من مشاهد يوم القيامة فأكثروا من الصلاة والدعاء

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكسوف حدث فى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صادف ذلك وفاة ابنه إبراهيم، وقال الناس إن الشمس كسفت موت ابنى النبى، فخرج عليهم سيدنا النبى، وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينْخَسِفَانِ لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَادْعُوا اللَّه وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "خسوف القمر وكسوف الشمس، هما آياتان من آيات الله، يريد سبحانه وتعالى أن يرى الناس مشاهد يوم القيامة، وينبه عباده بأن الأمر بيده سبحانه، وإذا أراد أن يغير أى أمر فهو من يتصرف".

وحول الفعل المستحب حال حدوث الخسوف أو الكسوف، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن إذا رأينا الخسوف أو الكسوف أن نصلى ونتدرع إلى الله، من لحظة وقوع الظاهرة إلى أن تنتهى، ويسألوا الله سبحانه وتعالى السلامة منها فى الدنيا والآخرة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف عن تفاصيل الخسوف شبه الظلي للقمر، والذى من المحتمل أن يحدث يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو 2023 م.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن مدة جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته ستكون 4 ساعات و18 دقيقة.

وتابع أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه سوف يحدث خسوف شبه ظل للقمر يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4% تقريباً من سطح القمر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.