اليوم السابع
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حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول فى الجيزة 4 أيام

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:01 م
حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول فى الجيزة 4 أيام متهمين - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بإجبار الأطفال على التسول فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
 
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول، وإستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهم الإجرامى")، وبصحبتهم 4 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

التسول

أمن الجيزة

أسلحة بيضاء

نشاط اجرامى



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