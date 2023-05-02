"جنايات القاهرة" تقضي بالمشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المواد المخدرة

تعود تفاصيل الواقعة، أنه حال تفقد الحالة الأمنية بمنطقة عابدين، لاحظ رجال مباحث قسم شرطة عابدين، أن المتهم ممسكا بيده سلاح ابيض ملوحا به، وبضبط المتهم وبتفتيشه عثر علي 24 قرصا مخدر،ولفافات من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ نقدي.

بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلة تجارته في المواد المسمومة والهاتف المحمول للتواصل مع عملاء، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة هيروين، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.