جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبوظبى علي رحلة طيران ويز اير اشتبه عادل متولى رئيس الوردية ومحمود الشيشينى رئيس قسم الوديعة فى الراكب م . م . ع مصري الجنسية، بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر وهدير عبدالمنعم مأموري الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن شئ وبتفتيشه عن طريق جهاز الفحص الذات أفاد الطاقم بوجود اجسام غريبة وكثافات مختلفة معتمة حول جسد الراكب .

وبالعرض علي وليد عيسى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود غنيم رئيس القسم وهلال الغزالى رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد عثمان رئيس قسم الأمن الجمركى وعادل متولى رئيس الوردية حيث تبين بالتفتيش الذاتى وجود سبيكة وقطعة صغيرة من معدن اصفر اللون يشتبه ان يكون معدن ثمين بوزن بوزن إجمالي 514 جرام.

وعند مواجهه الراكب بما سبق اقر الراكب بأن ما بحوزته عبارة ذهب عيار 24 .

وقدرت القيمة الجمركية بحوالى مليون و542 ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2023.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .