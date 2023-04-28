جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمد سعيد الشربيني مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من السلاسل الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران العربية تقدم الراكب و . خ . ط مصري الجنسية لإنهاء إجراءات تفتيش حقائبه، وبتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كرم محمد عكاشة وأحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة داخل إحدى حقائب الراكب كما تم عرض الراكب على جهاز فحص الأفراد بالأشعة فتلاحظ وجود كثافات على جسده، وبسؤال الراكب بمعرفة مصطفى حسين رئيس الوردية عما إذا كان بحوزته بضائع اوأشياء تستحق ضرائب ورسوم جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى أجاب بالنفي.

وبالعرض علي محمد سعيد الشربيني مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا من عاصم فتحي رئيس قسم الوديعة وبسمه كمال مأمور الحركة و حازم عطاالله رئيس قسم الأمن الجمركي ومصطفى حسين رئيس الوردية فتبين وجود 4 سلاسل من معدن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن إجمالي 660 جم قائم تقريبا موضوعبن على شكل سلاسل لحقائب يد حريمي (سلسلة لكل حقيبة يد حريمي ) داخل حقيبة الراكب و 1 سلسلة من معدن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن إجمالي قائم 275 جرام تقريبا يرتديها الراكب بإجمالي 5 سلاسل من معدن أبيض اللون يشتبه أن يكون معدن ثمين بوزن اجمالي قائم 935 جرام تقريبا افا الراكب بأنها جميعا سلاسل ذهبية عيار 24.

وقدرت القيمة الجمركية بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بحوالى 2 مليون و898 ألف و500 جنيه.

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2023 .