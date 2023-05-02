جامعة طيبة التكنولوجية تنهى استعدادها لامتحانات نهاية العام بدءًا من 17 مايو

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، لعقد امتحانات نهاية العام بدءاً من 17 مايو الجارى، وذلك فى أول عام لإنشاء الجامعة الجديدة فى مدينة طيبة، حيث ناقش الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، التجهيز للامتحانات مع قيادات وأعضاء مجلس إدارة الجامعة.

ووافق الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ، على اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 17 مايو حتى 7 يونيو المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على قبول بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة للجامعة، كما تقرر تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات للعام الجامعى المقبل 2023-2024، ومقترح توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعتى جنوب الوادي وطيبة التكنولوجية.

وأكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، بتطوير وتحسين مستوى العمل في إمتحانات الفصل الدراسي الثاني وتلافي المشكلات، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه سير الإمتحانات من خلال عقد اجتماعات بشكل دوري مع كافة منتسبي الجامعة لسماع الآراء والمقترحات وبحث إمكانية تنفيذها، وحل المشكلات التي قد تطرأ.

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذا مركز الخدمة العامة للاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، واعتماد الأعداد المقترح قبولها بجامعة طيبة التكنولوجية خلال العام الجامعي المقبل 2023/2024، واعتماد رسم استخراج المستندات المطلوبة للطلاب من إدارة شئون التعليم والطلاب، وتقدم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية للدكتور محمد رسلان لتكليفه نائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، لتكليفه أميناً للجامعة.