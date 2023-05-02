اليوم السابع
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14 صومعة بسعة تخزينية 259 ألف طن تستقبل محصول القمح فى الجيزة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:14 م
14 صومعة بسعة تخزينية 259 ألف طن تستقبل محصول القمح فى الجيزة تسليم القمح
كتبت – مرام محمد

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريتي الزراعة والتموين لمنظومة توريد محصول القمح المحلي 2023، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لافتا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح على مستوى المحافظة يصل لـ19 ألف و41 فدان.

وكشف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة استعدت لموسم توريد القمح، بمراجعة مدى جاهزية الصوامع لأعمال التوريد من النواحي الفنية والعملية ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين لتحقيق أعلى معدلات للتوريد، مشيرا أنه تم تجهيز 14 صومعة وهنجر تبلغ سعتها التخزينية 259 ألف طن لاستقبال القمح من الموردين.

جدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، وأن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعرة 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو الآتي عضو من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).


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الجيزة

صوامع القمح



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