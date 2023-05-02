توريد 30063 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيانا بتوريد القمح المحلي موسم 2023 حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 30063 ألف طن و 207 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

و أوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم 2676,426 طن، وبلغ ما سبق توريده 8911,461 بإجمالي 11587,887 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2494,256 وبلغ ما سبق توريده 10112,922 طن، باجمالى 12607,178طن.

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 946,258 طن، وبلغ ما سبق توريده 4921,884 طن بإجمالي 5868,142 طن، وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 6116,940 طن، وبلغ ما سبق توريده 23946,267 طن، بإجمالي 30063,207 طن