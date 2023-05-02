"تنشيط السياحة بمدينة بلطيم".. أبرز محاور اللقاء الثامن للحوار الوطنى للشباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تجددت جلسات مُنتدي الحوار الوطنى للشباب "تحت شعار فيما يفكر الشباب"وطرح المشكلات على مائدة النقاش بمراكز شباب كفر الشيخ، واليوم انتهت جلسات الحوار الوطني بمركز شباب بلطيم، قدم فيها الشباب توصيات ومقترحات حلول تخدم المواطن في مدن وقرى المحافظة بمشاركة 27 شاب وفتاة من أعضاء مراكز شباب بلطيم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن جلسات الحوار الوطني بمركز شباب بلطيم أثمرت عن مناقشة ملفات المحور الإجتماعي والإقتصادي والسياسي وأبرزها مشكلة البطالة بين شباب بلطيم، رغم وجود مصنع الرمال السوداء فى مدينة البرلس وقربها من بلطيم و اقتراح إنشاء قاعدة بيانات يسجل عليها كل الخريجين مؤهلاتهم وخبراتهم وتكون متاحة للقطاع الخاص والعام والحكومى، قضية تنشيط السياحة في بلطيم التى تتميز بمصيف وكورنيش قابل للتطوير و وتفعيل الملف الاستثماري به.

كما ناقشت الجلسات مشكلة تهالك طريق الزهراء وإنارته، تجنباً لوقوع الحوادث، غياب دور الجمعيات الاهلية على أرض الواقع رغم كثرة عددهم وعدم وجود كيان موحد لهم وخطة موحدة، مشكلة التفكك الأسرى، مشكلة كثافة الفصول بمدرسة المساكن وطلب الموافقة على تعلية دورين او انشاء ملحق للمدرسة، مشكلة تهميش الأحزاب لدور الشباب.

وتستمر فعاليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب بمراكز شباب كفر الشيخ، حول محاور المنتدى السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية و الملفات المتعلقة، ويتبقى ورش التدريب المزمع عقدها بمراكز شباب الحامول وسيدى غازى، وجلسات منتدى الحوار الوطني بمركز شباب بلطيم أدارها أحمد الرميلى، و أيمن جميل مدربى وزارة الشباب، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، تنفيذ فريق عمل الإدارة.