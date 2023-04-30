وزير الشباب يشارك فى فعاليات منتدى الحوار الوطنى بدمنهور بمشاركة 1000 شاب

البحيرة - فريق المحافظات

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، فى منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى اختتمت فاعلياته بمجمع دمنهور الثقافى بالبحيرة.

شارك فى المنتدى الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة والمستشار حامد عيشساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بالاضافة الى 1000 من اعضاء مراكز الشباب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

ويستهدف منتدى الحوار الوطنى للشباب رفع مستوى الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

وتنوعت فاعليات منتدى الحوار الوطنى ليشمل الندوات ، وورش العمل لاهم القضايا التي تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها ، وكذلك عرض رؤي ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فاعليات المنتدى.



وزير الشباب يشارك فى فعاليات منتدى الحوار الوطنى (1)



وزير الشباب يشارك فى فعاليات منتدى الحوار الوطنى (3)



وزير الشباب يشارك فى فعاليات منتدى الحوار الوطنى (4)