تكثيف البحث عن طفل متغيب بالدقهلية بعد العثور على توك توك كان يقوده

الدقهليه شريف الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، من جهودها لمحاولة التوصل إلى مكان اختفاء طفل كان يعمل على توك توك والده ثم اختفى منذ أول أمس أثناء العمل عليه بناحية قرية ديمشلت.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل إبراهيم السيد يونس فرج 11 سنة من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ أول أمس الساعة السادسة مساءً عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه وبعد فترة عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس ، وبسؤال الأب أكد بان التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة.

ولاتزال أعمال البحث جارية حتى الآن للوصول إلى مكان اختفائه.