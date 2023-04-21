ضبط 3 عصابات نفذوا 35 جريمة بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر عدد 3 تشكيلات عصابية حيث تم ضبط تشكيلين عصابيين ضما (7 أشخاص وسيدة، "لعدد 6 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 3 عملاء سيئ النية- مقيمين بمحافظة الدقهلية) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة "بأسلوب المغافلة ".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 25 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

ونجحت الجهود فى ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ورش الميكانيكا بأسلوب "كسر الأقفال".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة مُستخدمين 2 تروسيكل فى نقل المسروقات، وتم ضبطهما بحوزتهم، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى، كما أرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.