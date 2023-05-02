تحصين 8728 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير إدارة الطب البيطرى بالبحيرة تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، مشيرا إلى تحصين 8728 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، وذلك خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا أن هذه الحملات تأتى ضمن الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وناشد مدير الطب البيطري جميع المزارع والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية.