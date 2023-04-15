تحصين 609 آلاف من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

أكد الدكتور أشرف محى الدين مدير إدار ة الطب البيطرى بالبحيرة ، على تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

مشيرا إلى تحصين أكثر من 609 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، وذلك خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وشدد مدير الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا أن هذه الحملات تأتى ضمن الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.