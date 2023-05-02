اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:49 م
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تحرير 8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بمركز ديرمواس

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:47 م
تحرير 8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بمركز ديرمواس حملة تموينية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.
 
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المخابز البلدية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير8 مخالفات تموينية جاءت ما بين (نظافة ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم الإعلان عن الأسعار) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحدات محلية

تحرير مخالفات

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