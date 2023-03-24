تموين المنيا: تحرير 22 محضرا للمخابز فى سمالوط

وأضاف يوسف أنه شدد، على تكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية، وانضباط أسعار السلع الغذائية بعدد من المنافذ، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة المنيا ، إن إدارة تموين مركز سمالوط، بقيادة محمود عبد الرحمن مدير الإدارة، تمكنت اليوم، من شن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، على دائرة المدينة والقرى، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة لمخابز بمدينة وقرى سمالوط.