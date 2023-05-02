انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

انطلق اليوم الثلاثاء، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثانى لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية ، وصرح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن طلاب الصف الأول الاعدادى البالغ عددهم 128ألف 359 طالب وطالبة أدوا امتحان اللغه العربية والحاسب الآلى امام 842 لجنة رسمى ولغات فى 17إدارة تعليمية وسط إجراءات إحترازيه ووقائية، والإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وسيؤدى غدا الأربعاء الموافق 3/5/2023 طلاب الصف الثانى الإعدادى 105ألف 130 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية والحاسب الآلى أمام 842 لجنة ، كما أكد شعبان أن 126 الف 760 طالب وطالبة بالتعليم الفنى بالشعب المختلفة يؤدون امتحاناتهم اليوم امام 148 لجنة.

وصرح شعبان إن الإدارات التعليمية انهت كافة الاستعدادات ورفع درجة الاستعدادات وتهيئتها لاستقبال أبنائنا الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، متصله بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، على مدار الساعة لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات.