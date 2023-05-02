اليونيسيف تعلن تقديم خدمات إنسانية للسودان بالتعاون مع الحكومة المصرية

وكالات

أعلنت منظمة "يونيسيف" تقديم خدمات إنسانية عاجلة للأسر والأطفال النازحين إلى مصر هرباً من النزاع في السودان، بالتعاون مع الحكومة المصرية، والهلال الأحمر المصري.

وبحسب بيان صادر عن منظمة "اليونيسيف، فإن الخدمات المقدمة تتضمن توفير مياه للشرب، ودورات مياه متنقلة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم الخدمات الصحية واللقاحات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بالتنسيق والتواصل على مدار الساعة مع العديد من الشركاء المعنيين بتلك الأزمة منها الهلال الأحمر السوداني، ومكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بدولة السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر والسودان؛ وذلك من أجل تنسيق الجهود وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية في تلك الأزمة.

وكانت قد التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وذلك للوقوف على آخر التطورات والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري إزاء الأزمة السودانية، خاصة في ظل توجه فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري، فور اندلاع الأزمة السودانية باتجاه الحدود والمعابر المصرية السودانية بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة أسوان.

وعرض المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تقريرًا بالجهود التي قام بها مركز خدمة الإغاثة الإنساني الذي أقامه الهلال الأحمر المصري عبر معبر "أرقين الحدودي"، و"قسطل"، حيث قدمت فرق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ، والتي شملت على تقديم ما يزيد على 20 ألف خدمة تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.



مساعدات اليونيسيف

جانب من المساعدات

المساعدات



أطفال السودان



اليونيسيف



جانب من المشهد



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