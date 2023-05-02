اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بخطف شخص وتهديده بسوهاج

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:13 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بخطف شخص وتهديده بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.م"و"م.ا"وش.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بخطف استعراض القوة وتهديد المجنى عليه"م.خ"بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون جندى.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2021  بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بخطفه بالقوة والتعدى عليه بالضرب وتهديده بسلاح أبيض بغرض بث الرعب والخوف فى قلبه والانتقام منه بسبب وجود خلافات بينه وبين المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

استعراض القوة

تهديد

المراغة

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة