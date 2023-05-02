السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بخطف شخص وتهديده بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.م"و"م.ا"وش.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بخطف استعراض القوة وتهديد المجنى عليه"م.خ"بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم، وحنا هارون جندى.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بخطفه بالقوة والتعدى عليه بالضرب وتهديده بسلاح أبيض بغرض بث الرعب والخوف فى قلبه والانتقام منه بسبب وجود خلافات بينه وبين المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.